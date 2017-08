'Meer kans op slechte nachtrust door bingewatchen'

Dat zegt Liese Exelmans van de universiteit van Leuven na onderzoek onder 423 jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud. Zij werden ondervraagd over hun kijkgedrag en kwaliteit van slapen.

Acht op de tien jongvolwassenen bingewatchen regelmatig en een op de vijf zelfs meerdere keren per week. Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie slechter slaapt dan leeftijdsgenoten zonder "serieverslaving".

Fans van series als Breaking Bad of House of Cards raken echt betrokken bij de personages en verhaallijnen. Omdat afleveringen vaak eindigen met een cliffhanger, is de verleiding groot om nog een aflevering mee te pakken.

Kwaliteit van nachtrust

"Het probleem ligt niet bij de slaapduur", stelt Exelmans. "De kwaliteit van de nachtrust is wél beduidend slechter." Bingewatchers kunnen volgens haar vaak moeilijker in slaap vallen en krijgen soms te kampen met vermoeidheid of zelfs slapeloosheid.

Het advies is om na een seriemarathon even te ontspannen. "Zelfs een halfuurtje gewoon tv-kijken kan helpen", aldus Exelmans. "Maar minder bingewatchen is natuurlijk de meest efficiënte oplossing."