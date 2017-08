'Smileys in werkgerelateerde e-mails laten soms negatieve indruk achter'

Dat blijkt uit een onderzoek van de Israëlische Ben-Gurion Universiteit (BGU).

Hoewel een lachende emoji een echte glimlach zou moeten nabootsen, heeft een smiley volgens de onderzoekers in een e-mail op de werkvloer juist soms een negatief effect.

E-mails

Voor het onderzoek, waarbij de wetenschappers samenwerkten met de Universiteit van Haifa en de Universiteit van Amsterdam, werd een serie experimenten uitgevoerd met in totaal 549 deelnemers uit 29 landen.

In een experiment werden proefpersonen gevraagd om zakelijke e-mails te lezen van een voor hen onbekende afzender. In sommige van die mails stonden smileys. De afzenders van de e-mails werden daardoor niet als 'warmer' beoordeeld. Ook hadden de lachende emoji's een negatief effect op het overbrengen van het gevoel van bekwaamheid.

Foto's

In een ander experiment van dit onderzoek werd een smiley in een e-mail vergeleken met een foto waarop iemand neutraal keek of juist glimlachte. Bij een foto werd een glimlachende afzender als meer competent en vriendelijk beoordeeld dan een afzender met een neutrale blik.

Een smiley in een zakelijke mail zorgde er bij dit experiment daarentegen voor dat de afzender als 'minder competent' beoordeeld werd. Het gebruik van de lachende emoji had geen invloed op de beoordeling van vriendelijkheid.

Als niet bekend was of de afzender van een e-mail met smiley een man of vrouw was, waren de proefpersonen eerder geneigd te denken dat het om een vrouw ging.