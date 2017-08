'Katten hebben positieve invloed op levenskwaliteit mensen'

Volgens Enders kunnen katten als huisdier een aantal basisbehoeften bij mensen vervullen.

"Door een kat in huis te nemen, kan je kwaliteit van leven positief beïnvloeden", vertelt de bijzonder hoogleraar van de Open Universiteit in Heerlen. "Het is een maatje, iemand die je kan vertrouwen, je hebt aanspraak, je voelt je veiliger omdat er een ander vertrouwd levend wezen in je huis is, je hebt iets om voor te zorgen en het geeft je een doel in het leven."

Honden vervullen deze levensbehoeften ook in, maar zijn volgens Enders minder makkelijk in onderhoud. "Katten hoef je niet uit te laten, brengen minder viezigheid met zich mee en zijn makkelijker te houden. Katten kun je ook in huis nemen als je al hoog op leeftijd bent."

Minder zorg en minder medicatie nodig

Dat blijkt ook uit onderzoek van Enders: mensen voelen zich met een huisdier gelukkiger en minder eenzaam. Bewoners van een verzorgingstehuis hebben ook minder zorg en minder medicatie nodig als ze hun huisdier in de instelling mogen houden.

Een kat op kantoor zou Enders alleen niet aanraden. "Iedere dag met je kat in een mandje naar je werk, lijkt mij niet prettig voor je dier. Een dier kan wel goed zijn voor de sfeer op kantoor: door het aaien van een kat maakt je lichaam het hormoon oxytocine aan, wat zorgt voor ontspanning. En ontspannen medewerkers presteren beter." Toch is het volgens Enders vooral belangrijk om het welzijn van het dier goed in de gaten te houden.

"Katten kunnen ook bijdragen in de opvoeding van kinderen", vertelt de bijzonder hoogleraar. "Kinderen leren door de zorg voor katten verantwoording dragen en het helpt hen bij het ontwikkelen van empathisch vermorgen. Ze moeten echt rekening leren houden met hun huisdier."

Nadelen

Er zitten echter ook nadelen aan katten: het houden van katten kan (te) veel geld kosten en als je ze niet goed verzorgt, kunnen ze ziek worden of vlooien krijgen. Niet alle katten zijn even aanhankelijk en dat is jammer voor mensen die juist een dier zoeken dat genegenheid toont. "Soms kunnen ze erg 'boos' lijken als je een tijd op vakantie bent geweest en dan weer thuiskomt. Dan willen ze je even laten voelen dat het niet goed is wat je hebt gedaan."

Waar nog weinig onderzoek naar is gedaan, is of mensen de emoties van katten goed kunnen lezen. Volgens Enders kunnen mensen die van hun eigen dier wel herkennen. "Uit de onderzoeken die er zijn, is wel gebleken dat huisdieren zelf ook denken dat ze de emoties van hun baasjes kunnen herkennen. Zij zien namelijk ook de verandering in de stemming en het gedrag van mensen. Dat ze bij je komen zitten als je verdrietig bent, is dus niet zomaar."