Het weer op vakantie: hitte en droogte houden aan

Dat meldt Weerplaza in een weersvoorspelling.

Frankrijk

In Frankrijk zijn dit weekend wat wolkenvelden en regen door een storing die zaterdag van noordwest naar zuidoost over Frankrijk trekt. In een groot deel van het land is het tussen de 20 en 25 graden. Maar in het zuiden gaat het er anders aan toe: daar is het tussen de 35 en 40 graden. Het is vooral heel warm in Gard, de Ardèche en Vaucluse. Daar kan het later in de middag gaan onweren, net als in het zuidoosten van de Pyreneeën. Zondag is het zonnig en warm en blijft het bijna overal droog.

Spanje en Portugal

In het centrale deel van Spanje wordt het extreem warm: op veel plaatsen wordt het daar tussen de 40 en 45 graden. Aan de kust wordt het 30 tot 35 graden. In het noordwesten van Spanje is er meer bewolking en regent het af en toe. Daar is het 20 tot 25 graden.

In Portugal is het heel warm en zonnig, met 30 graden aan de kust en dik 35 graden landinwaarts. Op de Canarische Eilanden is het zonnig en tussen de 25 en 30 graden.

Italië en Kroatië

In Italië is het ook dit weekend op veel plekken meer dan 40 graden. Met name in het noorden en op de eilanden Sardinië en Sicilië is het heet. Er zijn zelfs nauwelijks wolken. Omdat de hitte en droogte al een tijd aanhouden in Italië, zorgt dit voor problemen en wordt volop gewaarschuwd. De zon is fel, goed insmeren en vaak de schaduw opzoeken is geboden.

Vergelijkbaar weer is het in Kroatië en Slovenië, met hoge maximumtemperaturen van rond de 35 graden. Zondag kan daar wel een stevige onweersbui toeslaan.

Griekenland en Turkije

In Griekenland blijft het warm en wordt het op het vasteland tussen de 35 en 40 graden. Ook hier is (bijna) geen wolkje aan de lucht. Op de eilanden is het 30 tot 33 graden. In het noorden op de Egeïsche Zee waait in de middag en avond de Meltemi, een harde noordelijke wind.

In een groot deel van Turkije is het ook 35 tot 40 graden. In het binnenland en aan de zuidkust neemt 's middags de kans op een onweersbui toe. Ook morgen blijft het heet en droog.

