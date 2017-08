Jong porno kijken heeft invloed op seksueel gedrag

Dat meldt BBC News vrijdag op basis van een onderzoek onder heteroseksuele mannen van de Universiteit van Nebraska.

De resultaten geven aan dat de ondervraagde mannen die jong begonnen met het kijken naar porno, meer behoefte hebben aan het uitoefenen van macht over vrouwen. De ondervraagden die later begonnen met porno kijken ontwikkelden relatief vaker losbandig seksueel gedrag.

Studenten

Voor het onderzoek werden 330 mannelijke studenten van rond de twintig jaar oud ondervraagd. Zij werden gevraagd naar wanneer zij begonnen met het kijken naar porno en of zij dit bewust opzochten, per ongeluk tegenkwamen, of dat ze door iemand gedwongen werden te kijken.

De proefpersoon die het jongst begon met het kijken naar seks op een beeldscherm was toen vijf jaar oud, de persoon die het laatst begon was toen 26. De gemiddelde leeftijd was dertien.

Ook stelden de onderzoekers 46 vragen waarmee zij wilden meten hoeveel macht deze mannen over vrouwen willen hebben, en in welke mate er sprake is van losbandig ‘playboy’ gedrag.

De mannen die jong begonnen met kijken naar seksfilms waren het over het algemeen meer eens met stellingen waaruit mannelijke dominantie naar voren komt, zoals: ‘het is beter als mannen de leiding hebben’.

De proefpersonen die op latere leeftijd begonnen met porno kijken, gaven vaker aan een voorkeur te hebben voor wisselende seksuele contacten.

Verwachtingen

Volgens de wetenschappers zijn de verbanden te verklaren doordat mannen die al jong weten hoe seks eruitziet in een pornofilm, onrealistische verwachtingen hebben van hoe dit er daadwerkelijk aan toe gaat. Dat echte seks niet verloopt zoals in een film zou zorgen voor frustratie, waardoor ze echte seks minder waarderen. Dit zou de behoefte aan macht aanwakkeren.

Andersom geredeneerd zouden mannen die later beginnen met porno meer realistische verwachtingen hebben van de daad. Daardoor zouden zij seks leuker vinden, wat kan zorgen voor een grotere behoefte aan verschillende seksuele partners.

Het onderzoek houdt geen rekening met de hoeveelheid en het soort porno die de mannen keken. Ook keken de onderzoekers niet naar de factoren als de sociaal-economische achtergrond.