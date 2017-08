België bijna door voorraad AB-bloed heen door één patiënt

Het Belgische Rode Kruis spreekt van een "zeer uitzonderlijke situatie" en roept mensen met de zeldzame bloedgroep op plasma te komen geven in een van de donorcentra. In België heeft maar 5 procent van de bevolking bloedgroep AB. Slechts 0,75 procent is AB-.

Midden juli deed de organisatie al een oproep omdat door 'plasmawisselingen' bij dezelfde patiënt "de voorraad van AB-plasma zienderogen slinkt". De behandeling van de patiënt is opnieuw gestart, aldus het Rode Kruis.

Een woordvoerder van de Nederlandse bloedbank Sanquin laat weten dat het Belgische probleem eenvoudig kan worden opgelost door even contact met ze op te nemen. "Dat kan een optie zijn. Onze voorraad zal dan wat inklinken, maar dan roepen wij onze bloeddonoren weer op", aldus de zegsman.

Plasma is de vloeistof in het bloed waarin de bloedcellen circuleren. Soms wordt dat plasma 'ziek' omdat het te veel schadelijke stoffen of eiwitten bevat. Ziek plasma moet vervangen worden door donorplasma.