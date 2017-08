Meldpunt voor verontruste hartpatiënten na besmetting met gevaarlijke bacterie

Dat geldt ook voor mensen die vrezen in contact te zijn geweest met de resistente bacterie, aldus de patiëntenorganisatie dinsdag.

Vorige week werd bekend dat twee hartpatiënten in Nederland zijn overleden als gevolg van besmetting met de bacterie. In totaal raakten meer dan honderd mensen besmet in verschillende landen.

Uit onderzoek onder leiding van het Radboudumc bleek dat de besmettingen werden veroorzaakt door apparaten uit een fabriek in Duitsland. Het ging om zogeheten heater-cooler units, apparaten die tijdens openhartoperaties het bloed op de juiste temperatuur houden.

Onderzoek

Hartpatiënten Nederland zegt geschokt te zijn door het nieuws. De organisatie onderzoekt of de besmetting te voorkomen was en of deze verwijtbaar is.

Inmiddels zijn de betreffende apparaten overal uit de operatiekamers weggehaald. Evengoed denkt het Radboudumc dat artsen nog twee jaar alert moeten zijn op mogelijk besmette patiënten.

De bacterie Mycobacterium chimaera is resistent tegen alle schoonmaakmiddelen. Op zich is het organisme voor gezonde mensen ongevaarlijk. Als mensen geopereerd worden, kan de bacterie echter via een onnatuurlijke manier in het lichaam terecht komen. Dan kan de bacterie juist wel tot ziektes leiden en levensbedreigend zijn.