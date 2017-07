Gezonde levensstijl zorgt voor zeven jaar extra leven

Dat zeggen onderzoekers van de Amerikaanse University of Michigan en het Duitse Max Planck Institute for Demographic Research in Health Affairs.

Voor het onderzoek werden gegevens uit 1998 bestudeerd van 14.804 Amerikanen in de leeftijdscategorie 50 tot 74 jaar. Voor de totstandkoming van de gegevens werden de deelnemers aan het onderzoek elke twee jaar ondervraagd over hun gezondheid en levensstijl.

Levensstijl

Gemiddeld hadden de mannelijke deelnemers aan dit onderzoek een levensverwachting van 77,7 jaar, tegenover 81,4 jaar voor vrouwen. Maar mensen die nog nooit hadden gerookt en geen obesitas hadden (ofwel een BMI lager dan 30) zouden volgens het onderzoek vier tot vijf jaar langer leven.

Proefpersonen die daarbij minder dan 14 glazen alcohol per week dronken hadden een levensverwachting van zeven jaar langer, in plaats van vier of vijf. Een vrouw wordt tot probleemdrinker gerekend bij het drinken van meer dan 14 glazen per week. Voor mannen ligt die grens op 21 glazen per week.

Voor het onderzoek is geen rekening gehouden met alle andere factoren die gezondheid beïnvloeden los van roken, gewicht en alcoholinname, zoals erfelijke factoren. Ook is niet gekeken of de deelnemers eerder in hun leven obesitas hadden of dat zij op een andere manier beperkt waren.

Beperkingen

De extra jaren zouden volgens het onderzoek voornamelijk zonder beperkingen worden geleefd. In die jaren zou er over het algemeen weinig meldingen zijn gemaakt van beperkingen bij dagelijkse activiteiten. Het gaat daarbij om een beperking in tenminste een van de volgende activiteiten: lopen, aankleden, zichzelf wassen, in en uit het bed stappen, en eten.

De wetenschappers zeggen dat ze wel hadden verwacht dat niet roken, een gezond gewicht en geen overmatige alcoholinname extra levensjaren zouden opleveren. Of die jaren met of zonder beperkingen zouden worden geleefd, wisten zij voorafgaand aan het onderzoek nog niet.