Het weer op vakantie: regen in Frankrijk en tropisch in Spanje

Dat meldt Weerplaza in een weersvoorspelling.

Frankrijk

De eerste dagen is het in Frankrijk wisselvallig. In het oosten en zuiden van Frankrijk vallen er zaterdag regen- en onweersbuien en zondag krijgt ook het noorden daar last van. Vanaf maandag valt er over Centraal-Frankrijk veel regen, met mogelijk kans op wateroverlast in met name de heuvelachtige gebieden. Na maandag drijven de buien weg en wordt het vooral in het zuiden zonnig en tropisch warm.

Duitsland

Net als in Nederland heeft Duitsland de komende dagen last van vrij actieve storingen, die gaan van west naar oost over de noordelijke helft van het land. Ook in het zuiden is er kans op buien. Tot en met woensdag blijven de temperaturen hangen tussen de 19 en 23 graden. In de tweede helft van de week worden de storingen minder en wordt het vooral in het zuiden zomers warm. In het noorden blijft de kans op buien bestaan.

Spanje

In het noorden is er kans op buien met ook onweer, maar in het diepe binnenland en in het zuiden is het zonnig en droog. De temperaturen in het zuiden lopen op tot rond de 40 graden. Aan de costa's wordt het tussen de 32 en 36 graden.

Italië

In het hele land is het begin van de week rustig weer. Er is kans op wat buien in de Noord-Italiaanse bergen, maar in de rest van Italië is het zonnig en droog. Vanaf maandag zal er vanuit het westen een storing trekken over Noord-Italië, met zware regen- en onweersbuien rond de Italiaanse meren en op de Povlakte als gevolg. Die trekken weg vanaf woensdag en daardoor wordt het veelal droog in het noorden. In het zuiden blijft het tropisch warm.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 26°C 13°C Z 4 Zondag 21°C 13°C ZW 4 Maandag 19°C 13°C W 3 Dinsdag 20°C 13°C NW 3 Woensdag 21°C 13°C ZW 3

​