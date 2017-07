Nieuw ov-ticket laat toeristen onbeperkt reizen door regio Amsterdam

Dat schrijft Trouw.

Met het Amsterdam & Region Travel Ticket (A&RTT), een samenwerking tussen verschillende ov-bedrijven en overheid, kunnen de reizigers een ticket kopen voor een, twee of drie dagen onbeperkt reizen in de regio. Daarbij kunnen ze kiezen tussen een kaart waarmee ze reizen door de stad, de regio of door heel Nederland.

In april 2015 liet minister Henk Kamp van Economische Zaken weten dat het kabinet graag een speciale ov-kaart voor toeristen wilde. Daarmee wilden ze af van losse kaartjes en verschillende systemen.

Deze kaart is er nu gekomen. Het product draagt tevens bij aan een van de doelstellingen uit de Strategische Agenda Toerisme 2025 van de Metropoolregio Amsterdam: om de groei van het toerisme te faciliteren en de balans tussen bewoners, bezoekers, en bedrijven te borgen.

De toeristen kunnen de kaart onder meer kopen op een 'Travel Ticket-automaat' op Schiphol. Ook op station Amsterdam Centraal is een verkooppunt te vinden.

Proef

Er is tevens een proef gestart met de I amsterdam City Card, een kaart waarmee toeristen gratis toegang of korting krijgen op musea en andere attracties in en rond Amsterdam. Ook kunnen ze met de kaart onbeperkt het openbaar vervoer gebruiken van het GVB.

Dit wordt gedurende de maanden juli en augustus getest. Als de kaart een succes blijkt, zal deze mogelijk in 2018 worden geïntroduceerd voor het gehele publiek.