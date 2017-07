'Amsterdam een van de succesvolste steden in aanpak hiv-epidemie'

Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van VN-organisatie Unaids.

Alle lidstaten van de Verenigde Naties hebben afgesproken dat aids tegen 2030 de wereld uit moet zijn. Om dat te bereiken, moeten er tegen 2020 al flinke stappen zijn gezet.

Zo moet dan 90 procent van alle mensen met hiv getest zijn en zelf weten dat ze het virus hebben. Van die groep moet 90 procent in behandeling zijn. Bij eenzelfde percentage van diegenen die behandeld worden, is het virus dan zo onderdrukt dat ze het niet meer kunnen overdragen.

In Amsterdam, waar meer dan een kwart van de mensen met hiv in Nederland woont, liggen deze percentages nu op 94, 90 en 94 procent.

Rusland

"De stad Amsterdam laat een geweldige prestatie zien", zegt Louise van Dreth, directeur van het Aidsfonds. "Het is een van de nieuwe mijlpalen essentieel voor de aidsbestrijding. Tegelijkertijd zien we dat het succes van de aidsbestrijding zich beperkt tot een tiental landen."

Er bestaan ook landen waar het aantal infecties wel in rap tempo toeneemt. Dat is vooral het geval in Oost-Europa en in name in Rusland, waar het aantal infecties met 60 procent is toegenomen.

Volgens Unaids weet bijna de helft van de jongeren met hiv in de wereld niet dat ze het virus hebben. Zo'n 80 procent van de nieuwe hiv-infecties, buiten Afrika, komen voor bij die groepen mensen die in veel landen gediscrimineerd en gecriminaliseerd worden, zoals homomannen, drugsgebruikers en sekswerkers. Wereldwijd blijft de behandeling van kinderen met hiv achter, slechts 43 procent van hen krijgt medicijnen.