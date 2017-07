Vroege overgang kan zorgen voor 'verhoogd risico' op depressie

Dat schrijven onderzoekers van The North America Menopause Society.

De wetenschappers onderzochten hoe het kan dat sommige vrouwen in de overgang last hebben van depressieve klachten, terwijl deze bij andere vrouwen uitblijven. Daarvoor hielden zij data bij van 1.306 vrouwen in de leeftijd van 42 tot 52 jaar die nog niet in de menopauze zaten.

Het is al langer bekend dat hormonale wisselingen van invloed kunnen zijn op het ontstaan van depressies. Vrouwen in de overgang zouden daarom een hogere risicogroep vormen op depressies en sombere gevoelens.

Oestradiol

De wetenschappers richten zich in dit onderzoek specifiek op het hormoon oestradiol, dat valt onder het geslachtshormoon oestrogeen en vooral aanwezig is tijdens de vruchtbare jaren. Oestradiol is van invloed op het ontstaan van serotine, een neurotransmitter die een rol speelt bij depressies.

Wanneer vrouwen dit hormoon langer produceren, wordt de kans op depressieve klachten kleiner. Ook leggen de onderzoekers een verband tussen langer gebruik van de pil en een verminderd risico. Vrouwen die eerder in de menopauze raken en daarmee minder oestrogeen aanmaken, hebben daarmee een verhoogd risico op depressieve klachten. Ook minder menstruatiecycli tijdens de vruchtbare periode kunnen dit risico verhogen, aldus de onderzoekers.