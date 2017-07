Parijse concept store Colette gaat sluiten

"Aan alle goede dingen komen een eind, na twintig jaar sluiten we onze deuren op 20 december 2017 definitief", laat de winkel in een verklaring op Instagram weten. "Colette Roussaux is op een punt in haar leven gekomen waarop ze meer tijd voor zichzelf wil nemen en de winkel Colette kan niet zonder haar bestaan."

Volgens de winkel is het merk Saint Laurent bezig om het winkelpand aan de Rue Saint-Honoré over te nemen. "De onderhandelingen zijn gaande en we zouden vereerd zijn als een merk met zoveel historie, en een merk waarmee we vaak hebben samengewerkt, ons adres overneemt."

"We zijn blij dat Saint Laurent serieuse interesse in ons heeft en het zou mogelijk een kans voor onze werknemers zijn."

Colette Roussaux opende de Parijse winkel in 1997. Haar dochter Sarah Andelman was de afgelopen jaren de leidinggevende in de winkel.