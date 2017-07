Hier moet je op letten als je naar een recreatieplas gaat

Nederland telt 230 officieel aangewezen buitenzwemplaatsen en die worden tijdens het zwemseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober, gecontroleerd op onder meer blauwalgen.

Blauwalgen zijn kleine organismen die zich in het water bevinden en giftig kunnen zijn, waardoor je ziek kunt worden. Volgens persvoorlichter Cherryl Naarden van Rijkswaterstaat vind je ze vooral in troebel water. "Blauwalg kan bijvoorbeeld een turquoise kleur hebben, maar dat is lastig te herkennen als leek."

Naarden raadt ook aan om vooral op de officiële buitenzwemplekken te gaan zwemmen. "Mocht je twijfelen of een meertje een officiele buitenzwemplek is, dan kun je altijd de zwemwatertelefoon bellen bij twijfel."

Boete

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Op plekken als de vaarweg van rivieren, kanalen in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen, mag je niet zwemmen. Doe je dat wel, dan riskeer je een boete van 140 euro. In de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn, in de routes van veerponten, rond havens en in snelvaargebieden is het ook verboden. Op deze plekken mag je niet zwemmen omdat het gevaarlijk kan zijn door de stroming of dat de stroming er te sterk is.

De officiële buitenzwemplaatsen worden in de gaten gehouden door mensen van de Reddingsbrigade. Zij zijn niet alleen op het strand te vinden, maar ook bij recreatieplassen en houden toezicht op de zwemmers.

Ga je met je kinderen naar een meer, dan raadt de Reddingsbrigade aan om je kinderen zo goed mogelijk in de gaten te houden. "Spreek met elkaar een herkenbaar ontmoetingspunt af, bijvoorbeeld een ijscokar of een bepaalde boom", zegt persvoorlichter Elske Hoving van de Reddingsbrigade. "Mocht je elkaar toch kwijtraken, dan kun je naar dat punt toegaan. Je kunt je kind ook een polsbandje met zijn of haar naam en jouw telefoonnummer erop geven, dat is ook handig als je elkaar kwijtraakt."

Kinderen

"Is je kind nog heel klein, houd 'm dan op maximaal een armlengte afstand", zegt persvoorlichter Hoving. "Zorg er ook voor dat ze maximaal tot en met hun knieën het water in gaan. Uiteraard raden wij ook aan om alleen naar de officiële buitenzwemplaatsen te gaan."

Mocht je je kind toch kwijtraken, dan is het verstandig om dat zo snel mogelijk bij de toezichthouder en de Reddingsbrigade te melden. Een verdwaald kind loopt meestal eerst met de zon in de rug weg en meisjes met lange haren lopen vaak tegen de wind in. Gelukkig worden vermisten vaak al binnen enkele uren gevonden.