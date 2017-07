Ouders vinden dat zomervakantie met kinderen 'gedoe' kan opleveren

Dat concluderen onderzoekers van hettestpanel.nl, naar aanleiding van onderzoek onder 4.276 respondenten, waarvan iets meer dan 30 procent minimaal een kind tot 18 jaar heeft.

Voor die laatstgenoemde groep kan de zomervakantie van hun kinderen in de knel komen met hun werk. Meer dan één op de tien ondervraagden vindt de zomervakantie van hun kinderen ieder jaar veel gedoe, 12 procent heeft weleens zijn of haar kinderen ziek gemeld, zodat zij eerder op later op vakantie konden gaan dan de vakantie officieel begon.

Ook vindt 12 procent de zomervakantie "stressvol", door alles wat er geregeld moet worden.

Combineren

De respondenten hebben verschillende manieren om hun werk en kinderen tijdens de zomervakantie te combineren. Zo geeft een kleine 34 procent aan door te werken, maar enkele dagen vrij te nemen tussendoor. Bijna 10 procent zegt vaker thuis te werken.

Verder is ruim 11 procent de gehele zomervakantie vrij van werk en is 7,5 procent niet werkzaam. Iets minder dan de helft van de respondenten past zijn of haar werkzaamheden niet aan.

Op vakantie

Van alle respondenten gaat meer dan de helft (53 procent) op vakantie buiten Nederland en 21 procent binnen Nederland. Iets minder dan de helft heeft als hoofddoel "relaxen en ontspannen" en 13 procent gaat naar "minimaal één festival".

Anderen laten het reizen en festivalvieren zoveel mogelijk achterwege. Zij doen deze zomervakantie "zo weinig mogelijk".