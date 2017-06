Actieplan gelanceerd tegen resistentie antibiotica

Jaarlijks sterven in de Europese Unie 25.000 mensen aan een infectie die niet meer is te behandelen. De resistentie "vormt wereldwijd een toenemende dreiging en als we nu niet vastberaden optreden, kan die tegen 2050 meer sterfgevallen veroorzaken dan kanker", waarschuwde EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid).

Het actieplan moet resistentie bij mens en dier tegengaan en bevat Europese richtlijnen voor het gebruik van antibiotica. In sommige EU-landen wordt het kwistig voorgeschreven, terwijl bijvoorbeeld Nederlandse artsen er erg terughoudend in zijn. Het idee is dat de "beste praktijk" navolging krijgt, ook in de veehouderij.

Verder gaan onderzoekers in de lidstaten nauwer samenwerken. In het actieplan wordt veel meer coördinatie voorgesteld. Daarbij worden ook ontwikkelingslanden betrokken.