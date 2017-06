'Heavy metal-yoga zie ik in Nederland groter worden dan bieryoga'

NU.nl sprak yogadocente Irina Verwer en legde haar zes "bizarre" yoga-variaties voor.

Bieryoga - yogaoefeningen worden hierbij afgewisseld met een slokje bier. Daarbij laten de beoefenaars ook het flesje balanceren op hun hoofd. Eventueel met housemuziek op de achtergrond en discoverlichting erbij.

Verwer: "Dit is vooral gezellig, maar ik kan me voorstellen dat het drinken van het bier afleidend werkt. De focus gaat weg en je verliest je balans ook door de alcohol. Dit is een losser type van yoga en gaat meer om de ontspanning dan om de les en de houdingen. Als je te veel drinkt heb je natuurlijk ook geen zin meer om daarna nog oefeningen te doen."

Geitenyoga - bij deze vorm van yoga word je omgeven door geitjes. Daar kan mee geknuffeld worden en ook kunnen de dieren onverwacht op je hoofd springen. Dit "onverwachte" element helpt bij het loslaten van je verwachtingen. Verder voer je de oefeningen uit op stro in plaats van op een yogamat.

"Een leuk type van yoga voor dierenliefhebbers. Dat je de oefeningen doet op stro in plaats van op de mat is niet nieuw, vroeger bestonden er ook nog geen yogamatten. Je moet het natuurlijk wel prettig vinden, dit is niet geschikt voor iedereen. Ik verwacht dat dit niet heel groot wordt, want de yoga moet wel worden gegeven op een plek waar ook geiten worden gehouden."

Karaokeyoga - tijdens de oefeningen zingen de deelnemers mee met de muziek. De teksten zijn te zien op een groot scherm.

"Dit lijkt me makkelijker en toegankelijker dan de eerder beschreven vormen van yoga. Muziek roept emoties op, dat past weer goed bij yoga. Ik kan me wel voorstellen dat het lastig is en een uitdaging om tegelijkertijd de houdingen correct uit te voeren en ook te zingen."

Aerial yoga: dit is een vorm van yoga die je uitvoert in doeken, waarbij je enkele poses ook ondersteboven doet.

"Doordat je wordt ondersteund door doeken, vermindert dit druk op bepaalde delen van het lichaam. Sommige houdingen worden echter juist zwaarder. Als je ligt in de doeken, kan dit extra ontspannend werken en kom je goed tot rust."

Heavy metal-yoga - een vorm van yoga die wordt beoefend terwijl er tegelijkertijd heavy metal-muziek speelt.

"Als je yoga beoefent gebeurt het soms dat je je voornamelijk op prettige emoties concentreert en die najaagt. Dat betekent wel dat je een deel van jezelf wegduwt, je yoga't om de negatieve emoties heen. Door de muziek erken je je ook de negatieve emoties. Dit gaat een beetje richting mindfulness. Ik zie dit in Nederland meer potentie hebben dan de bieryoga."

Naaktyoga - hierbij is het de bedoeling dat je, door naakt te yoga'en, schaamte en negatieve gedachten over je lichaam verdrijft. Hierdoor leer je je fysieke imperfecties te accepteren.

"Dit werkt wellicht hetzelfde als een naaktstrand en de sauna: doordat je veel andere lichamen ziet in houdingen die niet per se sexy zijn, leer je je eigen lichaam beter te aanvaarden. Yoga helpt daar sowieso al goed bij doordat je intensief met het accepteren van jezelf en je lichaam bezig bent. Een dubbel goede werking, dus."