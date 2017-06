Yoga en meditatie zouden speciaal moleculair effect veroorzaken

Dat suggereert een verzamelstudie door onderzoekers van de Engelse Conventry University en de Radboud Universiteit. Het onderzoek verscheen vrijdag in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers of Immunology.

Voor het onderzoek zijn zogenoemde 'mind-body interventions' onderzocht, zoals meditatie, yoga en Tai Chi. Deze worden vaak gezien als manier om stress te verminderen en gaan uit van het idee dat de geest invloed heeft op het lichaam.

Biologische mechanismen

Hoewel dit idee over het algemeen bekend is, is volgens de Radboud Universiteit nog weinig bekend over het effect van mind-body activiteiten op biologische mechanismen bij stressreacties.

Volgens het onderzoek veroorzaken mind-body interventions een lagere productie van het molecuul NF-kB en eiwitten genaamd 'cytokines', wat de kans op ontsteking gerelateerde aandoeningen vermindert. Bij stress is het tegenovergestelde aan de hand: dan worden deze stoffen juist vermeerderd in het lichaam.

Verzameling

Het onderzoek is een verzameling van achttien al bestaande onderzoeken die zijn uitgevoerd over een periode van elf jaar. In totaal bevatten deze onderzoeken 846 deelnemers.

De uitkomsten van de achttien onderzoeken zeiden allemaal iets over de werking van genen die eiwitten produceren en zo de biologische samenstelling van het lichaam en het immuunsysteem beïnvloeden (genexpressie). Zowel ervaren als non-ervaren beoefenaars van de mind-body interventions werden onderzocht.

Volgens de onderzoekers is nog onduidelijk of andere activiteiten of een bepaald soort voeding dezelfde moleculaire effecten teweeg zouden kunnen brengen.