Tienduizenden mannen vieren zondag eerste Vaderdag

Zij kregen het afgelopen jaar hun eerste kind en gemiddeld waren ze toen 32,6 jaar, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht.

Nederland telt volgens het CBS 4,1 miljoen vaders op een totaal van 6,7 miljoen volwassen mannen.

Mannen beginnen gemiddeld later aan kinderen dan vrouwen.

Geboortejaar

Het verschil is dan ook het grootst in de leeftijdsgroep tot 25 jaar: drieënhalf keer zoveel moeders als vaders. In de categorie 25 tot 35 jaar zijn er anderhalf keer zoveel moeders.

Moeders zijn als ze hun eerste kind krijgen gemiddeld drie jaar jonger dan vaders. Het CBS plaatst nog wel een kanttekening bij de cijfers: van ongeveer 5 procent van de kinderen is in het geboortejaar niet bekend wie de vader is. Het instituut telt alleen 'juridische vaders'.