Eerste vaatje haring levert 65.000 euro op

De opbrengst valt flink lager uit dan vorig jaar, toen PLUS-supermarkten maar liefst 90.000 euro neertelde voor het eerste vaatje Hollandse Nieuwe.

Met de opbrengst ziet de stichting Make-A-Wish wel de lang gekoesterde wens in vervulling gaan van een ‘Wish-on-Wheels’. Dat is een speciale bus die is uitgerust met allerlei materialen die zintuigen activeren, zoals een waterbed, lichtjes en muziek. De bus is bedoeld om de wensen van kinderen, met een beleving jonger dan drie jaar en een levensbedreigende ziekte, te vervullen.

Wat de ondernemers gaan doen met het eerste vaatje, is nog niet bekend.

Tevreden

Zowel het Nederlands Visbureau als Make-A-Wish Nederland waren tevreden met de opbrengst. "Wij zien graag dat de opbrengst van de veiling naar een concreet en tastbaar project gaat'', liet directeur Agnes Leeuwis van het Visbureau weten.

Directeur Hanneke Verburg van Make-A-Wish: "Met de bus gaan we voorzien in de behoeften van kinderen die verstandelijk beperkt zijn en daardoor moeilijk van huis kunnen.''

De nieuwe haring werd gekeurd door een panel van kenners onder leiding van Peter Koelewijn (haringexpert en docent SVO vakopleiding food). Het proefpanel was unaniem zeer tevreden over de kwaliteit. Vanaf woensdag is de Hollandse Nieuwe weer overal in Nederland te koop.