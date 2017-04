Saudi-Arabië bouwt enorme attractiestad

Op het landgoed komen onder meer een safaripark en een vestiging van attractiepark Six Flags. Dat heeft het Saudische persbureau SPA zaterdag bekendgemaakt. In 2018 moet de bouw beginnen, in 2022 zou het eerste deel van de attractiestad open gaan.

Volgens de Saudische plaatsvervangend kroonprins Mohammed bin Salman zal het project z'n gelijke niet kennen in de wereld. Saudi-Arabië wil met dit prestigieuze plan de economie minder afhankelijk maken van olie. De staat wordt een van de grootste investeerders in het project. Wat de kosten worden, is nog niet bekend

In de nieuwe stad kan niet alleen gerecreëerd worden, er komen ook woningen. Het islamitische land wil met deze nog naamloze stad ervoor zorgen dat Riyad tot de top honderd van beste steden ter wereld gaat behoren.