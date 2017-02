Vrouwen vaker teleurgesteld in online date

Van alle Nederlandse stellen kent inmiddels 14 procent elkaar via internet, zo blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau.

Vooral vrijgezelle dertigers zijn actief op datingapps, zo'n 60 procent. Tussen mannen en vrouwen is het verschil groot. Waar 37 procent van de mannelijke vrijgezellen aan online dating doet, is dat onder vrouwen slechts 28 procent. Vooral jongeren vinden hun partner via het internet, maar ook ouderen vinden steeds vaker online een nieuwe relatie.

Verder blijkt uit het ING-onderzoek dat er niet altijd de waarheid wordt gesproken op datingprofielen. Ruim één op de zes online daters geeft toe dat hun profiel geen goed beeld geeft van wie ze werkelijk zijn.

Waarheidsgetrouw

Vooral onder jongeren en laagopgeleiden is dit aandeel hoog. Op veel datingplatforms is de profielfoto het 'uithangbord'. Maar deze foto is niet altijd waarheidsgetrouw: ruim 20 procent van de online daters presenteert een jongere versie van zichzelf en 12 procent een bewerkte profielfoto.

Als het komt tot een fysieke ontmoeting, zijn online daters vooral op het gebied van uiterlijk teleurgesteld. Bijna de helft van de vrouwen (46 procent) vindt dat het uiterlijk van hun date in het echt minder leuk is dan verwacht.

Bij mannen is dit slechts één op de drie. Het is opvallend dat vrouwen zoveel negatiever zijn dan mannen, terwijl juist vrouwen vaker aangeven hun profielfoto te bewerken.