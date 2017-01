Onderzoek naar risico's bij voedingssuplement Rode Gist Rijst

Er wordt bekeken of het supplement moet worden geregistreerd als geneesmiddel. Dat meldt het consumentenprogramma Radar.

Een van de belangrijkste werkzame stoffen in Rode Gist Rijst is een natuurlijke statine, een cholesterolverlager. Artsen schrijven die op recept voor. Die statine in Rode Gist Rijst heeft dezelfde bijwerkingen als statines via de dokter, maar in de winkel hoeft er geen voorlichting over te worden gegeven.

Strenge controle

Er kan een wisselwerking ontstaan met andere geneesmiddelen en ook voor zwangere vrouwen kan er een risico zijn.

Als het voedingssupplement een geneesmiddel wordt, moet het streng worden gecontroleerd en is het wel verplicht om de juiste informatie erover te geven.