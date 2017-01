Belle en het Beest grote inspiratiebron voor jonge modeontwerpers

Chris liet zich voor haar ontwerp inspireren door het Beest, vertelt ze aan NU.nl.

"Als kind groeide ik, net als vele anderen, op met Disney en ik keek vaak naar Belle en het Beest. Ik was veel meer geïntrigeerd door het Beest dan door Belle. Toen ik voor deze samenwerking werd gevraagd, was het daarom ook een logische keuze om de outfit te laten inspireren door dat personage. Ook omdat mijn andere collecties ook 'beestachtig' zijn."

"De binnenkant van de outfit is licht, net als het karakter van de prins die in het Beest schuilt. De verbitterdheid die hij heeft gekregen door zijn betovering zorgt voor zijn donkere, duistere kant, wat te zien is aan de buitenkant van de outfit. Je moet het zien als een schaduw die als het ware karakter van het Beest verbloemt. Daarbinnen schuilt een gouden hart, dat ik ook in het ontwerp heb verwerkt. Het resultaat is een soort trainingspak met scheuren en een grote, leren jas met patchwork."

Nieuwsgierig

De ontwerpster hoefde niet lang te wachten op inspiratie nadat ze de opdracht kreeg. "Er barstte een soort kinderlijke nieuwsgierigheid in me los. Het oppervlakkige idee van een ontwerp baseren op een Disney-sprookje kon ik veel diepgang meegeven en het zorgde ervoor dat ik me heel vrij voelde. Eigenlijk net zoals het Beest, die uiteindelijk een prins wordt."

Chris laat zich ook in haar andere collecties inspireren door sprookjesachtige verhalen. "Vooral door mythes. De oude verhalen reflecteren vaak de huidige tijd en dat wekt veel fantasie bij me op", vertelt ze. "Zo heb ik me bijvoorbeeld laten inspireren door het verhaal van koning Midas, die alles in goud kon veranderen. Dat doet me denken aan de tijd waarin we nu leven: als er zo veel goud is, wat is het dan nog waard? Dat reflecteert het vele sociale media-gebruik, waarin veel een illusie blijkt."

Schaduw

Van Doornik ging gelijk de tekenfilm opnieuw kijken nadat hij werd gevraagd voor de opdracht, vertelt hij. "Fantastisch om voor zoiets gevraagd te worden. Voor het ontwerp liet ik me inspireren door een scène in de eerste helft van de film, als Belle het kasteel van het Beest betreedt en ze hem voor het eerst ontmoet middels zijn schaduw op de muur."

"Die schaduw heb ik in het ontwerp gebruikt. De roos, een dragend onderwerp in de film, heb ik ook verwerkt. In mijn eigen collectie speelt de natuur een grote rol, dus zo bleef dit ontwerp ook dicht bij mezelf. Ik combineerde de thema's schaduw en de roos door schaduwen van een roos als patroon te gebruiken."

"Ik heb gekozen om geen jurk te ontwerpen, maar een pak. Ik vind Belle een powervrouw en daar past naar mijn idee een pak beter bij. Het is ook verrassend, want mensen verwachten eerder een jurk als je vertelt dat Belle een inspiratiebron was."

"In het ontwerp heb ik ook een cape verwerkt, een stuk dat door meerdere personages in de tekenfilm wordt gedragen. Zo combineer ik een moderne look met klassieke elementen."

Het ontwerp heeft Van Doornik al veel aandacht opgeleverd. "Disney heeft het ontwerpproces ook gevolgd voor een mini-documentaire. Ik hoorde dat een vorige Disney-modecollectie met Mickey Mouse over de hele wereld is geëxposeerd, dus ik hoop dat dit met deze ontwerpen ook gaat gebeuren."