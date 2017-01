Parkeerbedrijf Schiphol onder vuur voor lek reserveringssysteem

Medewerkers van het programma konden eenvoudig een dure BMW meenemen bij een parkeerbedrijf dat op de luchthaven actief is.

Het reserveringssysteem van Airport Parking Solutions bleek lek. Door simpelweg het reserveringsnummer in het internetadres te vervangen door een ander nummer, konden redacteuren van Kassa reserveringen van anderen bekijken en uitprinten.

Met een printje in de hand lukte het hen tot drie keer toe om een auto op te halen die door iemand anders was afgegeven.

Geen legitimatie

In twee gevallen was die andere persoon een collega van Kassa, in het derde geval een wildvreemde. Controle was er nauwelijks: medewerkers gaven de sleutels af zonder naar legitimatie te vragen.

Directeur Karim Boukhidous vertelde in de uitzending dat hij is geschrokken. "Ik heb het direct opgepakt en anderhalf uur later was het lek opgelost."

Controle aangescherpt

Ook de controles door medewerkers zijn aangescherpt. Voortaan moeten klanten zich altijd legitimeren, verzekerde Boukhidous.

Schiphol benadrukt in een reactie dat de luchthaven geen relatie heeft met allerlei bedrijven uit de omgeving die parkeerdiensten aanbieden. De luchthaven "heeft daarmee geen invloed op hun bedrijfsvoering".