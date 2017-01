'Ga nooit alleen het ijs op'

"IJsverenigingen voeren tests uit om te kijken of het ijs dik genoeg is", zegt een woordvoerder van schaatsbond KNSB tegen NU.nl. "De resultaten worden dan aan ons doorgegeven en wij plaatsen dat op onze site schaatsen.nl en de app 'het ijs op'."

"Deze mensen zijn hiervoor opgeleid en kunnen dus met zekerheid zeggen of het ijs dik genoeg is om op te schaatsen. Voor recreatief schaatsen is zeven centimeter voldoende, voor wedstrijden of tours moet het twaalf centimeter dik zijn."

Volgens ijsmeester Martin van Borstelen proberen veel mensen zelf uit of het ijs dik genoeg is. "Dat wordt niet aangeraden, maar het is aan de mensen zelf of ze dat risico willen nemen." Er zijn wel wat indicatoren die aangeven of het ijs geschikt is om op te schaatsen. "Zwartkleurig ijs met opgevroren sneeuw is vaak niet veilig. Puur zwart ijs is wel sterk."

Walkant

Volgens de site van de KNSB moet men ook bedacht zijn op windwakken wanneer er ijs is met aangevroren randen die een geelwitte kleur hebben. Ook ijs bij bruggen, vogels, riet, waterplanten, overhangende takken van bomen en aan de walkant is vaak onveilig.

Als tip geeft Van Borstelen om niet alleen het ijs op te gaan. "En neem een ijspriem of een ander voorwerp mee waarmee je het in het ijs kunt prikken, mocht je door het ijs zakken." Tot slot raadt hij aan om niet te snel na het vriezen het ijs op te gaan. "De kans is groot dat het ijs nog niet sterk genoeg is."

Zeker tot en met de start van volgend weekend blijft het rustig vriezend winterweer. Door de droge oostenwind, zal het overal droog blijven en de zon zal zich regelmatig laten zien. De kans bestaat dat er dan ook een Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op natuurijs wordt gehouden.