'Veel overdekte speellocaties onveilig voor kinderen'

Tien locaties moesten hun speeltoestellen vorig jaar buiten gebruik stellen of kregen boetes omdat mankementen bij een tweede controle niet verholpen waren. De NVWA bezocht 37 van de ongeveer 150 overdekte speelhallen, meldt de warenautoriteit aan het AD.

Het doel was om bijna het dubbele te controleren in 2016, maar doordat er veel mis bleek bij de onderzochte ruimtes kwamen ze daar niet aan toe, zegt Marijn Colijn in de krant. De NVWA verscherpte het toezicht op speelhallen na de dood van een vierjarig jongetje. Hij viel van een opblaasbaar speeltoestel, dat geen veiligheidscertificaat had en verkeerd was geplaatst.

Speelhallen zijn wettelijk verplicht om hun speeltoestellen te laten keuren op veiligheid. Bij drie kwart van de onderzochte hallen was een veiligheidscertificaat niet aanwezig. Veel speelhallen hadden bovendien technische mankementen, volgens Colijn door gebrekkig onderhoud. Het ging hier bijvoorbeeld om gescheurde vangnetten, waardoor kinderen erdoor heen konden vallen.

De NVWA komt later vrijdag met een uitgebreid rapport over de bezochte speellocaties.