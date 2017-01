‘Voedselbankpakket steeds verser en gevarieerder’

"We hebben een samenwerkingsverband met supermarkten en producenten, hierdoor krijgen we meer verse producten en meer vlees dan vroeger binnen, kan ik me zo voorstellen", zegt Pien de Ruig van Voedselbank Nederland in gesprek met NU.nl.

"Hoe groot het pakket is, is afhankelijk van de donaties die we krijgen", vertelt De Ruig. "We proberen de inhoud van een pakket overeen te laten komen met wat de schijf van vijf voorschrijft, maar het verschilt per week en per stad wat dit precies is. 70 procent is lokaal verworven, deze inhoud verschilt dus per stad."

Eerder meldde RTL Nieuws dat de Belgische Voedselbank een filiaal sluit, omdat klanten te kieskeurig zouden zijn en sommige etenswaren niet mee zouden willen nemen. Dit gebeurt sporadisch in Nederland, zegt De Ruig. "Dat kan ermee te maken hebben dat mensen sommige voedingsmiddelen niet lekker vinden, of dat ze bepaalde allergieën en dus dieetwensen hebben. Wij als Voedselbank gooien overigens liever niets weg."

Criteria

De Voedselbank heeft de criteria voor het aanvragen van een voedselpakket veranderd. Vanaf 1 januari komen er meer mensen in aanmerking voor een pakket. De inkomensgrens is verhoogd tot 200 euro. "Dit betekent niet dat de pakketten kleiner worden", zegt Ruig. "We verwachten structureel meer voedsel door de samenwerkingen die we met producenten en supermarkten hebben."

Naar schatting leven 1,2 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens, waarvan er 80.000 geholpen kunnen worden door De Voedselbank. Naar verwachting worden dat er in 2017 meer.