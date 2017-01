Merendeel nederwiet bevat pesticiden

Het instituut onderzocht in opdracht van het ministerie van VWS 25 monsters nederwiet van coffeeshops uit het hele land. In 23 monsters zaten restanten van een of meer pesticiden.

Volgens het RIVM leveren de bestrijdingsmiddelen in de wiet geen gevaar op voor de gezondheid omdat het om kleine hoeveelheden gaat die de maximaal toegestane dosis op groenten en fruit niet overschrijden.

"Maar appels kun je wassen of schillen, nederwiet niet, dat rook je op," zegt de Leidse cannabisonderzoeker Arno Hazekamp in de tv-uitzending. En chemicus Sytze Elzinga waarschuwt: "Bij inhalatie is de giftigheid van die stoffen tien keer hoger. Er kan schade ontstaan aan de lever of andere organen.''

Nederland telt zo'n half miljoen cannabisgebruikers, aldus het programma. "Criminele hennepkwekers willen met het gif hun miljoenenhandel beschermen.''