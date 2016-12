Nieuwe Sprinters officieel in gebruik genomen

De eerste vier rijden al op twee trajecten in Nederland.

Het nieuwe materieel is nodig omdat steeds meer mensen gebruik maken van treinvervoer. De NS startte met vier nieuwe treinen om het effect van kinderziektes te beperken. ''Die waren er uiteindelijk nauwelijks'', zegt een woordvoerster.

Nu worden langzaam de grote aantallen op het spoor gezet. Deze gaan rijden in Zuidoost-Nederland en hebben nu allemaal een toilet. Destijds is mede door de actiegroep Treinen met Toiletten veel geklaagd over het gebrek aan wc's in de Sprinters. De nieuwe treinen hebben die wel. Ook de bestaande Sprinters krijgen over enkele jaren een toilet.'

Zitplaatsen

De 58 extra Sprinters zorgen voor ruim zestienduizend extra zit- en staanplaatsen. Nieuw in de huidige Sprinters is dat ze stopcontacten hebben en usb-aansluitingen.

Tijdens de eerste rit had wel één van de sprinters met een probleem te maken. Een vastgelopen rem zorgde voor circa een kwartier vertraging, aldus Omroep Gelderland. Volgens de NS kan een storing "altijd voorkomen bij elk type trein". De vervoerder ziet dan ook geen aanleiding om de andere nieuwe treinen te onderzoeken.