'Wees ook voorzichtig met vuurwerk afgestoken door anderen'

Jeffrey Wienen, eigenaar van Vuurwerk Forepark in Den Haag, ziet het als zijn taak om de consumenten te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. "Het allerbelangrijkste is de vuurwerkbril. Wanneer mensen deze niet standaard bij hun bestelling hebben gedaan geef ik ze gratis een paar brillen mee", zegt Wienen.

Karin Klein Wolt van VeiligheidNL adviseert ook aan toeschouwers om de bril op te zetten. "Een aanzienlijk deel van de vuurwerkslachtoffers valt onder mensen die alleen toekijken", zegt ze. "Probeer daarbij zo veel mogelijk afstand te houden. Vaak is acht meter voldoende, voor wat heftiger vuurwerk geldt een minimum van vijftien meter."

"De meeste ongelukken gebeuren niet door jezelf maar door iemand anders", benadrukt Wienen. "Vaak worden sierpotten niet op een vlakke ondergrond gezet of worden pijlen niet vastgezet. Zo'n stuk vuurwerk kan dan omvallen en een onverwachte kant opschieten, bijvoorbeeld richting omstanders."

Kleding

Klein Wolt raadt aan om ook de juiste kleding te dragen. Brandbare kleding van nylon of ander synthetisch materiaal kan smelten. Als dit materiaal warm wordt kan het in de huid smelten en zorgen voor brandwonden. Het is beter om katoenen kleding te dragen, adviseert zij. Ook is het verstandig om jassen dicht te dragen zodat er geen vuurwerk in open gaten kan komen en wordt afgeraden om een capuchon te dragen.

Voor het aansteken kan het beste een aansteeklont, sigaret of sigaar worden gebruikt. Wienen: "Het belangrijkste is dat het een gloeiende warmtebron is. Een vlam is gevaarlijk, omdat een aansteker de lont ook halverwege al kan aansteken."

Grip

Bij het afsteken is het van belang om eerst de gebruiksinstructies te lezen. "Zorg dat je voorbereid bent", zegt Klein Wolt. "Lees ruim van tevoren de aanwijzingen door."

Daarna moet het vuurwerk stevig worden neergezet zodat de grip goed is. Een pot kan tussen stenen worden geplaatst en een vuurpijl kan in een speciale koker worden gezet.

Wienen benadrukt dat iemand tijdens het aansteken het beste naast het vuurwerk kan staan. "Wanneer vuurwerk weigert, ga er dan niet boven hangen en probeer het ook niet een tweede keer aan te steken. Zorg ervoor dat dit vuurwerk wordt opgeruimd zodat kinderen het niet kunnen pakken."

Opruimen

Na het afsteken is het belangrijk dat het vuurwerk wordt opgeruimd. Daarbij kan ervoor worden gekozen om het vuurwerk eerst 'onschadelijk' te maken door er water overheen te gooien. "Wanneer vuurwerk op de straat blijft liggen kan dit een gevaar vormen voor zowel mensen als dieren."

"Gelukkig weten de meeste mensen die vuurwerk kopen wel wat ze doen, maar het grootste gevaar vormen jongeren die illegaal vuurwerk kopen. Vaak worden zij in combinatie met alcohol overmoedig." Volgens Wienen zijn vooral de nitraatbommen gevaarlijk. "Ze hebben een vertraging van een minuut waardoor passerende mensen onverwacht een loeiharde knal horen, terwijl de afstekers al lang vertrokken zijn."