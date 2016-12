'Reageer als hondeneigenaar niet hysterisch op vuurwerk'

"Eigenlijk moet een hondeneigenaar in september al bezig zijn met de jaarwisseling", zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming. "Dit is namelijk de tijd dat er vuurwerktraining aan honden gegeven wordt. Het is belangrijk dat honden een positieve associatie krijgen bij het horen van geluiden. Beloon de hond dus als deze rustig blijft."

Het grootste risico is wanneer honden zo erg schrikken dat ze wegrennen. "Maar dan zijn de eigenaren meer in paniek", zegt een woordvoerder van de Stichting Regionale Dierenambulance. "Dieren zoeken eerder een veilige, rustige plek op dan dat ze onder een auto rennen. Vervolgens komen ze weer naar huis."

De Dierenbescherming heeft meerdere tips voor omgaan met honden met oud en nieuw. "Laat je hond op tijd uit, als het nog rustig is. Doe daarbij de gordijnen dicht en zet de radio aan zodat er een rustige situatie ontstaat."

Normaal

"Het belangrijkste is dat het baasje zo normaal mogelijk doet", vervolgt de woordvoerder van de Dierenbescherming. "Besteed zo min mogelijk aandacht aan vuurwerk en hard geluid. Troost de hond ook niet. Een hond kijkt namelijk naar een baasje voor advies en als je als baasje hysterisch reageert, wordt een hond onrustig."

Er zijn ook kalmeringsmiddelen die aan honden gegeven kunnen worden. "Wij zijn hier terughoudend in", zegt de woordvoerder van de Dierenbescherming. "Er zijn middelen in de handel waardoor honden gedeeltelijk verlamd raken maar in hun hoofd nog paniekerig zijn. Zo zullen ze in hun verdere leven nog last hebben van het horen van harde geluiden. Overleg dus met de dierenarts welk middel verantwoord is als je een panische hond hebt."