Kunstkerstboom iets populairder dan natuurlijk exemplaar

Dat blijkt uit een enquête van NUpanel, waaraan 3.449 mensen deelnamen.

Behalve een boom wordt ook vaak verlichting en versiering in huis gehaald. Beide sfeerscheppers worden door (ruim) de helft van de Nederlanders gebruikt. Slechts 12 procent van de kerstvierders heeft geen enkele decoratie in of om het huis.

De mensen die kerstversiering hebben, geven de voorkeur aan zilverkleurige versiering (46 procent kiest alleen of deels voor deze kleur), rood (44 procent) en wit (41 procent).

Kerk

Bijna twee derde van de Nederlanders vindt Kerstmis in meerdere of mindere mate belangrijk. De religieuze dimensie, het herdenken van de geboorte van Jezus Christus, lijkt daarin steeds minder mee te spelen. Zo gaat 26 procent rond kerst naar de kerk, tegen 32 procent in 2015.

Het geven van kerstcadeaus is juist populairder geworden. Vorig jaar zei 43 procent van de respondenten in de enquête dat ze geschenken gaven met Kerstmis; nu is dat de helft.

Van deze groep geven de meeste Nederlanders (34 procent) tussen de 0 en 50 euro uit. Dat is een stuk minder dan twee jaar geleden. Daar staat tegenover dat dit jaar een grotere groep mensen meer dan 200 euro uitgeeft: 18 procent.