Gerestaureerde panden wijnkoperij open tijdens Monumentendagen

Er kwamen destijds bijna tweeduizend bezoekers een kijkje nemen.

"Die konden slechts in een deel van het pand terecht. Op dat moment verkeerde het pand nog in de oude toestand. Alleen de begane grond was te bezichtigen, omdat de bovenverdiepingen niet veilig genoeg waren", blikt voorzitter Laurens Beijen van de Stichting Diogenes Leiden terug.

Vorig jaar was het pand niet toegankelijk tijdens de monumentendagen. De restauratie was toen inmiddels begonnen. Die is nu bijna afgerond. Beijen: "Wij laten op 9 en 10 september graag zien hoe het gelukt is om de oude wijnkoperij met respect voor het verleden te verbouwen tot drie grote woningen die elk uit drie verdiepingen bestaan. De bezoekers kunnen ze alle drie bekijken."

Restauratie

Architect Marcel van Dijk is aanwezig om een toelichting te geven op de restauratie. In alle ruimtes hangen foto’s van de oude situatie, zodat de bezoekers de verschillen en overeenkomsten kunnen zien. Ook op de website van Diogenes is te zien wat er allemaal aan de panden is verspijkerd.

In een van de ruimtes wordt een videofilm over de panden van Diogenes vertoond. De film is gemaakt door leden van de Leidse Video en Smalfilm Liga (LVSL) volgens een scenario van Hans van Klinken.

De voormalige Wijnkooperij is op zaterdagmiddag 9 september te bezichtigen van 12.00 uur tot 17.00 uur en op zondag 10 september van 10.00 uur tot 17.00 uur.