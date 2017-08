Opbouw kunstwerk Vierkant in Vierkant na 100 jaar van start

Leiden krijgt daarmee in het gedenkjaar 100 jaar De Stijl een permanent eerbetoon aan de Leidse kunstenaar. Het kunstwerk komt te staan op het pleintje naast het IBIS Hotel aan het Stationsplein.

Het plein zelf krijgt de naam Morsplein. Het kunstwerk kan worden gerealiseerd omdat de gemeente vlak voor de zomervakantie besloot het financiële gat van 30.000 euro te dichten.

Theo van Doesburg ontwierp Vierkant in Vierkant samen met Jan Wils als inzending voor de prijsvraag in 1917 voor een fontein voor het station van Leeuwarden.

Betonblokken

Deze week wordt een betonnen funderingsplaat gestort waarop het kunstwerk opgebouwd zal worden in betonblokken van 50x50x50 cm. Dat is de eenheid waarin Theo van Doesburg het kunstwerk ontwierp. Deze worden gestapeld. Vierkant in Vierkant wordt acht meter hoog. Het stapelen van de betonblokken begint in de week van 11 september en neemt één tot twee weken in beslag.

Vierkant in Vierkant wordt in eerste instantie tijdelijk in de groenstrook geplaatst. Wanneer over twee jaar de aanleg van de Leidse Ring Noord start, zal het kunstwerk tijdelijk worden opgeslagen. Na voltooiing wordt de groenstrook opnieuw ingericht als Morssingelparkje.

Dit parkje gaat ook een functie vervullen in het Singelpark. In het ontwerp ervan krijgt Vierkant in Vierkant een definitieve plek.

In ontvangst

Op 23 september om 16.30 uur wordt het kunstwerk als onderdeel van de opening van de Kunstroute door de Stichting Vierkant in Vierkant aangeboden aan de stad. Burgemeester Lenferink neemt Vierkant in Vierkant dan in ontvangst.