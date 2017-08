Gemeente schrijft mogelijk al jaren ongeldige parkeerboetes uit

De man kreeg in februari 2015 een bon en vocht deze aan. Bij de gemeente en de rechtbank tevergeefs, maar bij het gerechtshof kreeg hij wel gehoor.

Volgens de rechter was de bon 'niet opgelegd door of namens een gemeentelijke functionaris of ambtenaar, die door het College van B&W is belast met de heffing van gemeentelijke belastingen'.

Tijdens de rechtzaak die de bioscoopganger voerde, bleek dat de functie van de gemandateerde heffingsambtenaar door de gemeente Leiden per 1 januari 2015 was wegbezuinigd. Het aanwijzen van een nieuwe bevoegde ambtenaar was weliswaar in gang gezet, maar werd uiteindelijk niet met een collegebesluit bekrachtigd. Dat had wel gemoeten.

Het gevolg is dat alle naheffingsaanslagen die de gemeente Leiden sindsdien heeft opgelegd aan parkeerbelasting onbevoegd zijn uitgeschreven. Ze zijn daarom allemaal niet rechtsgeldig. Volgens Verkeersboete.nl kunnen mensen met boetes waarvan de bezwaartermijn van zes weken nog niet is verlopen, mogelijk hun geld terugkrijgen.

Opheldering

De VVD Leiden heeft het college inmiddels om opheldering gevraagd en wil ondanks het reces zo snel mogelijk antwoord van parkeerwethouder Strijk.