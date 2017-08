Laatste rit voor Trix-treintjes in Leiden door bezwaar Arriva

De gemeentelijke ontheffing loopt op 17 augustus af en de gemeente wil die vooralsnog niet verlengen. Dit tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers; de Stichting Stadsparkeerplan Leiden, de Rabobank en het centrummanagement Leiden. Ze staken elk tienduizenden euro’s in de elektrische treintjes in de veronderstelling dat ze tenminste drie jaar zouden kunnen blijven rijden.

Vervoerbedrijf Arriva heeft het voor het zeggen voor het openbaar vervoer in de regio en ziet de treintjes als oneerlijke concurrentie. Ook gebruikt Arriva het feit dat de voertuigjes niet RDW-gekeurd zijn als reden om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan.

Dagjesmensen

Hoewel T. rex in verband met de verbouwing van Naturalis voorlopig niet in Leiden te zien is, kunnen de treintjes volgens de projectgroep prima dienst blijven doen als ludiek vervoer voor dagjesmensen, gezinnetjes met kleine kinderen maar ook voor bejaarden en mensen die slecht ter been zijn.

De bezoekers die de tentoonstelling T.rex in Town van Naturalis in de eerste zes maanden bezochten, gaven per persoon 6,10 euro extra uit in de stad Leiden Dat leverde de stad 1,2 miljoen euro extra op.

Twee opties

Projectleider Mels Hartman van het Projectteam T. rex in Town ziet nu nog maar twee opties. Verkoop van de treintjes of overdracht aan Stadparkeerplan-directeur Verplancke, die ook al tussen het centrum en de Haagweg met busjes pendelt.