Mogelijk kankerverwekkende stof GenX ook in leidingwater Leiden gevonden

De stof wordt door het bedrijf Chemours uit Dordrecht gebruikt bij de productie van Teflon.

De fluorverbinding GenX komt in zeer lage concentraties via het afvalwater van het bedrijf in het oppervlaktewater terecht van de Afgedamde Maas. Deze zijrivier van de Maas wordt door Dunea gebruikt als bron voor de productie van drinkwater.

Volgens Dunea gaat het om zeer lage concentraties die in laboratoria zichtbaar zijn geworden door moderne meetmethoden die zelfs de kleinste hoeveelheden kunnen aantonen. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Geschrokken

De Statenfractie van GroenLinks Zuid-Holland reageert geschrokken op het aantreffen van GenX in het drinkwater van Den Haag, Zoetermeer en Leiden. GroenLinks Statenlid Berend Potjer maakt zich zorgen over de veiligheid van het drinkwater.

"Het is dan wel verdund, maar GenX is onnatuurlijke stof die niet afbreekt. Je krijgt het niet weg, maar zo lang de lozingen doorgaan, komt er wel steeds meer bij. Het drinkwater wordt dus steeds giftiger en het is alleen een kwestie van tijd voor de normen overschreden worden."

Lozing beëindigen

GroenLinks wil dat de provincie Zuid-Holland de lozing van GenX zo snel mogelijk laat beëindigen en ook de lozing van andere gifstoffen aanpakt.