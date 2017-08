Bershka vanaf eind oktober in Haarlemmerstraat

Bershka zal intrek nemen in het voormalig bankgebouw, dat helemaal doorloopt van de Haarlemmerstraat naar de Oude Rijn. Nu is daar nog een vestiging van H&M.

Laatstgenoemde opende begin juni een van haar grootste winkels in de nieuwe Catharinasteeg in het Aalmarkt-gebied en heeft daar de beschikking over vier etages verkoopoppervlakte. Daardoor kan de winkel op de Haarlemmerstraat de deuren sluiten.

Bershka is een van de modeketens van het Spaanse Inditex, waaronder ook bekende winkels als Zara en Pull&Bear vallen.

'Sterke merken'

Vestigingsmanager Hans Gennotte van het Centrummanagement Leiden reageert verheugt op de komst van Bershka: "Ik ben ervan overtuigd dat alle investeringen in het centrum van Leiden ervoor zorgen dat steeds meer sterke merken zich gaan vestigen in de binnenstad".

Genotte doelt daarbij onder meer op Hudson's Bay, Zara Home en de vernieuwde Via Mio, die ook naar de Catharinasteeg komt. "Bershka stond al lang op onze wensenlijst en we zijn dan ook enorm blij dat zij zich gaan vestigen in de vernieuwde Haarlemmerstraat."