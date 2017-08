Jungle en C'est La Vie op Leiden International Film Festival

Jungle is het waargebeurde verhaal over een vriendengroep die een reis maakt door de jungle van Bolivia, met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. C’est La Vie is de nieuwste productie van de makers van de populaire film Intouchables (2011).

Andere titels die op het festival getoond gaan worden zijn Band Aid, Menashe, Becoming Blood, The Killing of a Sacred Deer, The Young Offenders, On Body and Soul, God's Own Country en Colossal.

On Body and Soul won eerder dit jaar het filmfestival van Berlijn.

Het Leiden International Film Festival vindt plaats van 27 oktober tot en met 5 november. De organisatie belooft dat de twaalde editie ‘de grootste ooit' wordt.