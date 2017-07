Japanse biotech multinational vestigt Europese hoofdkantoor in Leiden

Het biotechnologiebedrijf ontwikkelt metabolomics-technologieën en -oplossingen op basis van capillaire elektroforese-massaspectrometrie (CE-MS) om innovaties op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling, diagnostiek en voedselproductie te stimuleren.

Tijdens de openingsceremonie namen CEO Ryuji Kanno en Managing director Tsutomu Hoshiba van HMT een speciale welkomstplaquette in ontvangst van burgemeester Henri Lenferink.

Human Metabolome Technologies (HMT) heeft voor Leiden gekozen om drie verschillende redenen: de strategische ligging van Nederland, een cluster van farmaceutische en biotechbedrijven bij het Bio Science Park en daarnaast is Leiden de plek waar Philipp Franz von Siebold zich vestigde na zijn vertrek uit Japan. Hij was de eerste Europese arts die westerse medicijnen introduceerde in Japan tijdens het Sakoku-tijdperk.

Vestiging in Leiden

InnovationQuarter, de Leiden Bio Science Park Foundation en de kantoren van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Boston, Japan en Den Haag hebben HMT geadviseerd en geholpen bij het opzetten van het kantoor in Leiden en de introductie van het bedrijf bij het Life Science & Health-businessnetwerk in de regio.

De Leidse burgemeester Henri Lenferink noemt HMT een waardevolle aanvulling op het Leidse lifescience-cluster. "We zijn verheugd dat HMT het Leiden Bio Science Park heeft gekozen als de locatie voor zijn Europese kantoor. En we zijn er trots op nog een sterke link toe te kunnen voegen aan onze lange en warme relatie met Japan."

NSI

Naast HMT komt er nog een nieuw gezicht naar het Bio Science Park. Vastgoedinvesteerder NSI heeft een kantoorpand in Leiden gekocht voor 17,5 miljoen euro. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

Het kantoor is verhuurd aan Janssen Vaccines & Prevention.