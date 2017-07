Directeur Bas van Drooge vertrekt bij DZB Leiden

Bas van Drooge kijkt terug op fijne jaren bij DZB: "Het bedrijs is van en voor de burgers in de Leidse regio. De medewerkers van DZB zijn zeer betrokken en leveren kwaliteitsproducten. Via DZB vinden velen een weg naar werk. DZB is gewoon een van de mooiste bedrijven van Nederland."

DZB lag de afgelopen maanden onder vuur. Volgens onder andere anonieme brieven aan de gemeente zouden er allerlei misstanden aan de orde van de dag zijn, Onder meer seksueel en verbaal misbruik van werknemers. Van Drooge ontkende steeds dat er veel mis was bij DZB. Hij sprak van incidenten waar adequaat tegen werd opgetreden. Onlangs rondde Bureau Berenschot een onderzoek naar DZB af. Daaruit bleek dat er geen sprake was van misstanden.

Bij Capella Amsterdam zal Van Drooge zich begeven in de wereld van de klassieke muziek. "Een koor van wereldklasse. Muziek is mijn passie, dus dit is een fantastische kans voor mij. Mijn prioriteit is de financiële continuïteit te borgen als voorwaarde voor artistieke topprestaties. Daarnaast streef ik ernaar dat een veel groter publiek de magie van Cappella Amsterdam leert kennen. Ik sta te popelen om me daarvoor in te gaan zetten."

Michael Tirion, manager Leerwerkwerkbedrijven bij DZB, zal voorlopig de functie van directeur DZB Leiden waarnemen.