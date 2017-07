Erfgoed Leiden vraagt hulp van Leidenaren voor locaties archiefbeeld

De app is sinds maandag te gebruiken.

Op het moment zijn er drieduizend foto's te bekijken, waarvan de locatie nog ontbreekt. Als de locaties van de foto's herkend zijn, komen er nieuwe beelden online. In totaal zitten er negentigduizend foto's in de collectie.

Leidenaren moeten een foto minstens twee keer localiseren voordat het online komt. "Dit doen wij om fouten te voorkomen", vertelt Ellen Gehring van Erfgoed Leiden. "Als een afwijking in de gegevens heel groot is, dan kloppen die gegevens niet. Wij zetten de foto dan opnieuw online of we kijken er zelf naar."

Project

Het doel van het project is om een beter beeld te geven van de geschiedenis van de stad. "Uiteindelijk willen we dat er meer beeld beschikbaar is van gebouwen en locaties in Leiden, zodat je uitdeindelijk veel meer weet over monumenten in de stad of over je eigen huis."

Hoeveel gebruikers de app al hebben gedownload, is nog onduidelijk. Het project is volgens de initiatiefnemers geslaagd zodra alle foto's in het archief een locatie hebben.