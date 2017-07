PvdA Leiden wil meer studieplekken in de stad

Met name in tentamenperiodes kent de Universiteit Leiden een gebrek aan studieplekken en proberen studenten ’s ochtends al een plaats te bemachtigen in de Universiteitsbibliotheek of de Rechtenfaculteit.

Duoraadslid Martijn Otten ziet meer voordelen in studieplekken buiten de universiteitsgebouwen. "De PvdA wil dat Leiden een stad is waar studenten zich thuis voelen en zich mee verbonden voelen. Wij denken dat het belangrijk is dat de studenten en niet-studenten in onze stad elkaar meer ontmoeten. Voor veel studenten speelt hun hele leven zich af in het studentenhuis, op de universiteit en op de studentenvereniging."

Vorig jaar opende de Leidse Nelleke Hijmans al een pop-UB in de villa van De Clercq advocaten en notarissen aan de Hoge Rijndijk. Nu breidt café Odessa uit met het pand van de buren, waar tot begin dit jaar café Mas y Mas gevestigd was.

Odessa-eigenaar Bert Jansen gaat de verbouwde kroeg overdag openstellen als studiezaal. Bij de Odessa-bieb betalen studenten 4,50 euro entree per dag, inclusief gratis koffie, thee en limonade.

Weinig ruimte

Otten: "Natuurlijk is het primair de taak van de universiteit om voor voldoende studieplekken te zorgen. Er is echter weinig ruimte in universiteitsgebouwen om extra studieruimte te creëren. Het zou daarom mooi zijn als ook andere locaties in de stad geschikt zouden zijn voor studenten om te studeren."

"Uitgebreide faciliteiten, zoals een bibliotheek, zijn daarvoor niet nodig; voor veel studenten is een rustige omgeving en een goede internetverbinding het enige wat ze nodig hebben. Wij zijn dan ook erg blij met een initiatief als dat van Odessa."

Investeren

Otten pleit verder voor uitbreiding van het gemeentelijke gratis wifinetwerk in het centrum. De universiteit zou op haar beurt ook kunnen investeren om het Eduroam netwerk ook buiten universitaire gebouwen beschikbaar te maken.