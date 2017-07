Overzicht: Afsluitingen en werkzaamheden in Leiden

Vrijdagavond wordt de Lage Rijndijk afgesloten. De weg wordt dit weekeinde opnieuw geasfalteerd. Maandagmorgen 5.00 uur gaat de weg weer open.

Tijdens de werkzaamheden is de Lage Rijndijk tussen de Herensingel en de Spanjaardsbrug afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Daarnaast zijn de Sumatrabrug en Spanjaardsbrug van zondag 23 juli vanaf 7.00 uur tot en met maandag 24 juli 5.00 uur gesloten voor al het verkeer.

Fietsers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Javastraat en Kooizicht.

De Waard

Het bedrijventerrein De Waard blijft in het weekend bereikbaar. Het verkeer wordt via de Sumatrastraat over één rijstrook in twee richtingen geleid.

Op zondag 23 juli vanaf 7.00 uur tot en met maandag 24 juli 5.00 uur is het bedrijventerrein alleen bereikbaar via de Trompstraat, Kortenaerstraat en Bontekoestraat. Daarvoor wordt de paal in het fietspad tijdelijk verwijderd. Vrachtauto’s zijn niet toegestaan.

Gooimeerlaan-Ketelmeerlaan

Vrijdagavond om 18.30 uur wordt in de Merenwijk het kruispunt van de Gooimeerlaan met de Ketelmeerlaan afgesloten voor al het verkeer. De gemeente is er bezig met de aanleg van een rotonde. Die werkzaamheden zijn bijna klaar en vrijdag en zaterdag vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats.

Zaterdagavond moet alles klaar zijn en gaat de weg om 21.00 uur weer open.

Tweede rotonde

Maandag wordt begonnen aan de tweede rotonde. Die komt op de kruising van de IJsselmeerlaan en de Zwartemeerlaan / Ketelmeerlaan.

De aanleg duurt een week of vier. Gedurende die periode is het kruispunt afgesloten voor auto- en vrachtverkeer.