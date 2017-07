Minder bezoekers voor Werfpop na piek in lustrumjaar

Vorig jaar vierde Werfpop de 35e verjaardag, waardoor extra geld werd gestoken in de line-up.

Dat het zondag, vooral in de middag, rustiger was in de Leidse Hout klopt dan ook wel. Voorzitter Jeroen van der Lippe kijkt desondanks terug op een zeer geslaagde 36e editie die zo'n 17.500 bezoekers op de been bracht.

De sfeer was er niet minder om. "Integendeel", zegt Van der Lippe. "Vorig jaar was het op sommige momenten wel heel erg druk. Ik hoor van bezoekers dat ze dit toch prettiger vinden."

Ecoglazen

Werfpop vond zondag plaats bij een redelijk festivalweertje, hoewel de zon het een beetje liet afweten. Dat is wel een tegenvaller voor de organisatie, want dan wordt er toch minder gedronken dan als de zon volop schijnt. "Maar in de problemen komen we niet hoor", verzekert de voorzitter. "We zijn een heel gezonde organisatie."

Volgend jaar staat Werfpop voor een uitdaging, omdat er dan met ecoglazen gewerkt moet worden. Het innemen en spoelen van de glazen kost tijd, en het Werfpop-bestuur vreest voor de omzet als er minder snel getapt kan worden.

Omzet

Het gratis festival is voor een belangrijk deel afhankelijk van die baromzet. Daarnaast speelt mee dat Werfpop de 350 vrijwilligers niet wil inzetten voor minder leuke klusjes als glazen spoelen.

Eigenlijk moest Werfpop nu al met ecoglazen werken, maar het bestuur dreigde enkele maanden geleden om het bijltje er dan bij neer te gooien met als resultaat dat ze van de politiek een jaar uitstel kregen.

Werfpop hoopt dat van uitstel ook afstel komt en denkt met allerlei andere maatregelen ook aan de duurzaamheidseisen te kunnen voldoen. De plastic bekertjes verdwijnen bij Werfpop bovendien niet in het milieu, maar worden na afloop allemaal opgeruimd.