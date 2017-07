Auto in Leiden te water na schakelfoutje

Leiden Alle Leidse voetbalclubs treffen een betalingsregeling Alle Leidse voetbalclubs met schulden bij de gemeente hebben een betalingsregeling getroffen. Dat schrijft sportwethouder in een brief over de voortgang van Voetbal Vitaal aan de gemeenteraad. In de brief wordt de stand van zaken van alle Leidse voetbalvereniging beschreven.