Jeugddorp dit jaar geheel door vrijwilligers georganiseerd

Leiden Leiden en Den Haag organiseren EuroScience Open Forum in 2022 Leiden en Den Haag gaan samen het EuroScience Open Forum (ESOF) congres organiseren. Niet in 2020 zoals het oorspronkelijke plan was, maar twee jaar later. Van 4 tot en met 10 juli 2020 wordt ESOF georganiseerd door Triëst in Italië, in juli 2022 in Leiden en Den Haag.