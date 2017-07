Koningin Máxima opent Asian Library van Universiteit Leiden

De koningin is beschermvrouwe van het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV) waarvan de collectie ook deel uitmaakt van de nieuwe Asian Library.

Voordat de koningin wordt verwelkomd, is er voor genodigden vanaf 10.00 uur een programma met Balinese dans en gamelanmuziek.

In de Pieterskerk staan naast de openingshandeling door de koningin ook een lezing en enkele presentaties op het programma. Historicus Peter Frankopan houdt de lezing Asia and the making of the modern world. Frankopan is historicus bij de University of Oxford en Visiting Scaliger-hoogleraar in Leiden. Hij schreef het alom geprezen boek The Silk Roads: A New History of the World.

Muziek

Verder is er een presentatie van Kurt De Belder, directeur van de Universitaire Bibliotheken Leiden, over de Asian Library en de rijke collecties. Daarbij wordt ook het nieuwe boek Voyage of Discovery; Exploring the Collections of the Asian Library onder redactie van Alexander Reeuwijk,getoond.

Ter afwisseling zijn er muziekperformances. De afsluiting bestaat uit een walking lunch voor alle genodigden.

Workshops

Na de middag begint het tweede deel van de feestelijke opening: een Tour of Asia die bestaat uit een flink aantal parallelle activiteiten op verschillende locaties, waaronder het Rapenburg, de Hortus botanicus, het Lipsiusgebouw en de Universiteitsbibliotheek.

Hier vinden onder andere lezingen, country updates, tentoonstellingen, wandelingen, films, muziek, panel-discussies en workshops plaats.

De middag wordt om 16.30 uur afgesloten met een ontvangst in de Universiteitsbibliotheek.