Wethouder Marleen Damen wordt lijsttrekker PvdA Leiden

Damen is sinds 2014 wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën.

Op 25 september besluiten de Leidse PvdA-leden op een afdelingsvergadering of zij de voordracht van het bestuur bekrachtigen. In december stellen de leden de verdere kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast.

"De afgelopen jaren zette Marleen zich als wethouder in om onze stad nog beter te maken, onder meer door mensen uit de schulden te helpen of werk te bieden aan mensen die dat hard nodig hebben", aldus de Leidse afdeling van de PvdA in een verklaring.

"Marleen bouwde ook aan de wijkaanpak, waar ze bewoners actief bij betrekt. Hierdoor voelen mensen zich weer eigenaar van hun eigen straat, buurt of wijk. We dragen haar dan ook met veel vertrouwen voor".

Herkenbaar sociaaldemocrate

Oud-fractievoorzitter Henny Keereweer van de PvdA Leiden is voorzitter van de kandidaatstellingscommissie. "Marleen heeft geweldig werk verricht de afgelopen jaren en bleef – ook als wethouder – altijd een herkenbaar

sociaaldemocrate. Ze is voor mij de beste vrouw op de beste plek. Marleen is dé kandidaat om samen met vele anderen verder te werken aan de toekomst van onze mooie stad," aldus Keereweer.

Ook fractievoorzitter Gijs Holla goed zich goed vinden in de voordracht: "Ik ben trots op het lijsttrekkerschap van Marleen. Met haar als nummer 1 heeft de PvdA Leiden een geweldige kandidaat om te blijven werken aan een sociaal, sterk en groen Leiden. Want hoewel het goed gaat met Leiden, is er nog veel te doen."

Grote eer

Zelf is Marleen Damen ook opgetogen dat de partij haar op plek 1 zegt: "Leiden is de stad waar ik van hou. Waar ik ben gaan studeren, mijn horizon heb verbreed, me heb kunnen ontplooien. De stad waar ik mijn man heb ontmoet en waar mijn drie dochters zijn geboren. Ik ben dan wel geen geboren Leidenaar, maar na 27 jaar voelt dit echt als mijn thuis."

Damen vindt het een grote eer om lijsttrekker te zijn voor de PvdA Leiden: "Dat ik de komende verkiezingen het gezicht mag zijn van de partij, die zo sterk geworteld is in deze mooie stad. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling die Leiden de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Dat is eervol."